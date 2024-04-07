Над Белгородской областью сбили еще четыре дрона
Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 18:00 мск, добавили в ведомстве.
Это не первая атака на регион за сутки. Так, рано утром 7 апреля ВСУ ударили по двум населенным пунктам с помощью беспилотников. В поселке Ленинский загорелась кровля частного жилого дома, в Дроновке полностью сгорели два автомобиля, повреждения получила линия газопередачи.
Около 14:30 мск над областью сбили еще один дрон. Позднее системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Белгороду, в результате погибла девушка. Час спустя Минобороны отчиталось об уничтожении еще 12 дронов.
Угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.
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