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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще четыре дрона

Минобороны: уничтожено еще четыре дрона над Белгородской областью
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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 18:00 мск, добавили в ведомстве.

Это не первая атака на регион за сутки. Так, рано утром 7 апреля ВСУ ударили по двум населенным пунктам с помощью беспилотников. В поселке Ленинский загорелась кровля частного жилого дома, в Дроновке полностью сгорели два автомобиля, повреждения получила линия газопередачи.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Около 14:30 мск над областью сбили еще один дрон. Позднее системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Белгороду, в результате погибла девушка. Час спустя Минобороны отчиталось об уничтожении еще 12 дронов.

Угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.

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Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны
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