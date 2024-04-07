Минобороны: уничтожено еще четыре дрона над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили еще четыре дрона

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Атаку пресекли около 18:00 мск, добавили в ведомстве.

Это не первая атака на регион за сутки. Так, рано утром 7 апреля ВСУ ударили по двум населенным пунктам с помощью беспилотников. В поселке Ленинский загорелась кровля частного жилого дома, в Дроновке полностью сгорели два автомобиля, повреждения получила линия газопередачи.

Около 14:30 мск над областью сбили еще один дрон. Позднее системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Белгороду, в результате погибла девушка. Час спустя Минобороны отчиталось об уничтожении еще 12 дронов.

Угрозу атаки беспилотников объявляли в Курской и Воронежской областях, власти Липецкой и Брянской областей сообщали об уничтожении аппаратов.