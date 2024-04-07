Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения, пожарные уже потушили огонь.
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«Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дронов», — написал Гладков. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля, также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток, уточнил губернатор.
Накануне в Белгороде и Белгородском районе несколько раз объявляли ракетную опасность. Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над областью, сообщили в Минобороны.
Также в Белгороде 6 апреля в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна. В спорткомплексе пробита крыша, обломки повредили помещение бассейна.
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