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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов

Гладков: несколько населенных пунктов Белгородчины подверглись атакам дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В поселке Ленинский загорелась кровля частного жилого дома, в Дроновке в результате четырех атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения, пожарные уже потушили огонь.

«Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дронов», — написал Гладков. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля, также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток, уточнил губернатор.

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Накануне в Белгороде и Белгородском районе несколько раз объявляли ракетную опасность. Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над областью, сообщили в Минобороны.

Также в Белгороде 6 апреля в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна. В спорткомплексе пробита крыша, обломки повредили помещение бассейна.

Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
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Ковтун Екатерина
Белгородская область Вячеслав Гладков атака беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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