Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе, жителей попросили пройти в укрытия, а дома оставаться в помещениях без окон. Опасность продлилась менее десяти минут

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

Спустя менее десяти минут, в 15:26 мск, ракетную опасность отменили. Через минуту МЧС Белгородской области сообщило об угрозе атаки беспилотников.

Минобороны ранее сообщило, что около 14:30 мск над Белгородской областью сбили дрон.

Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.

В предыдущий раз ракетную опасность в Белгороде объявляли вечером 6 апреля. Сирены звучали менее получаса.