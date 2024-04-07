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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе, жителей попросили пройти в укрытия, а дома оставаться в помещениях без окон. Опасность продлилась менее десяти минут
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

Спустя менее десяти минут, в 15:26 мск, ракетную опасность отменили. Через минуту МЧС Белгородской области сообщило об угрозе атаки беспилотников.

Минобороны ранее сообщило, что около 14:30 мск над Белгородской областью сбили дрон.

Над Белгородской областью сбили дрон
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.

В предыдущий раз ракетную опасность в Белгороде объявляли вечером 6 апреля. Сирены звучали менее получаса.

В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут
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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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