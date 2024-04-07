В Белгороде и окрестностях ракетная опасность продлилась менее 10 минут
В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
Спустя менее десяти минут, в 15:26 мск, ракетную опасность отменили. Через минуту МЧС Белгородской области сообщило об угрозе атаки беспилотников.
Минобороны ранее сообщило, что около 14:30 мск над Белгородской областью сбили дрон.
Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.
В предыдущий раз ракетную опасность в Белгороде объявляли вечером 6 апреля. Сирены звучали менее получаса.
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