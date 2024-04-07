Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА над двумя областями

Угрозу атаки беспилотников в течение сегодняшнего дня объявляли власти Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской и Белгородской областей. В двух последних силами ПВО были уничтожены 15 дронов, отчиталось Минобороны

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Средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (три БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

С начала военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Суземским районом, никто не пострадал, разрушений также нет. Позднее он сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. По его словам, в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня днем сообщил, что на подлете к Белгороду системы ПВО сбили четыре беспилотника, но осколки одного из них попали в автомобиль, в котором ехала семья из шести человек. В итоге одна девушка погибла, еще четверо, включая двоих детей, получили ранения.

Также сегодня тревогу из-за угрозы атаки беспилотников объявляли в Курской, Липецкой и Воронежской областях.