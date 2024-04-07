В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщает областное управление МЧС.
«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Ракетную опасность отменили в 17:08 мск, спустя 12 минут после объявления. МЧС уточнило, что в то же время сохраняется угроза атаки беспилотников (ее отменили в 17:22 мск).
До этого ракетную опасность объявили в Белгороде и окрестностях в 15:18 мск, спустя восемь минут ее отменили. В 15:27 мск МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников. Минобороны до этого отчиталось о сбитом дроне над Белгородской областью около 14:30 мск.
Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.
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