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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде второй раз за сутки объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Второй раз за сутки в Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, также сохраняется угроза атаки дронов, сообщает областное МЧС. Ракетную опасность отменили спустя 12 минут
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщает областное управление МЧС.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ракетную опасность отменили в 17:08 мск, спустя 12 минут после объявления. МЧС уточнило, что в то же время сохраняется угроза атаки беспилотников (ее отменили в 17:22 мск).

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До этого ракетную опасность объявили в Белгороде и окрестностях в 15:18 мск, спустя восемь минут ее отменили. В 15:27 мск МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников. Минобороны до этого отчиталось о сбитом дроне над Белгородской областью около 14:30 мск.

Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.

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Белгород Белгородская область МЧС ракетная опасность
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