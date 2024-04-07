Над Белгородской областью сбили дрон

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 14:30 мск.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в области также включают сигналы ракетной опасности.

В частности, 6 апреля сигнал действовал около часа. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Повреждения получили 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.