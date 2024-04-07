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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 14:30 мск.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в области также включают сигналы ракетной опасности.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В частности, 6 апреля сигнал действовал около часа. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Повреждения получили 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.

Над Белгородской областью сбили дрон
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Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны
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