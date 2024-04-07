Над Белгородской областью сбили дрон
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 14:30 мск.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в области также включают сигналы ракетной опасности.
В частности, 6 апреля сигнал действовал около часа. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов RM-70 Vampire.
Повреждения получили 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.
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