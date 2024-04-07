В Белгородской области девушка погибла при отражении атаки дронов
В Белгородском районе система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа, осколки одного из них попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, одна девушка погибла. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.
По словам Гладкова, мужчина — отец семейства — получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы, также ранения получил еще один, 18-летний член семьи. Их обоих доставили в больницу. Двое детей, находившихся в машине, получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. «Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул глава региона.
Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам после начала военной операции на Украине.
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в 15:18 (мск) и отменена спустя 10 минут. Минобороны ранее сообщило, что около 14:30 мск над Белгородской областью сбили дрон. В предыдущий раз ракетную опасность в Белгороде объявляли вечером 6 апреля. Сирены звучали менее получаса.
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