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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины

Захарова: Россия после теракта не намерена церемониться с партнерами Украины
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Россия не намерена «церемониться» с теми, кто оказывает финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об «угрожающих комментариях» Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», которое он сделал после беседы по телефону министров обороны Франции и России.

«Церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала Захарова.

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре о теракте с французским коллегой Себастьяном Лекорню выражался «достойно и по делу», подчеркнула Захарова.

Макрон назвал слова России об «украинском следе» в теракте «угрожающими»
Политика
Эмманюэль Макрон

3 апреля Шойгу и Лекорню провели телефонный разговор и обсудили теракт в «Крокус Сити Холле». Это была первая беседа министров обороны двух стран с октября 2022 года.

Шойгу сообщил, что в организации теракта обнаружили «украинский след». Лекорню настаивал на непричастности Киева и Запада к нападению.

Позднее, 4 апреля, Макрон заявил, что высказывания Шойгу об участии Украины в теракте были «резкими и угрожающими». Кроме того, французский президент отметил, что Москва намекает на причастность Парижа к атаке на «Крокус».

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на концертный зал погибли 145 человек, пострадали 550.

Ответственность за нападение на себя взяло афганское крыло «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России).

Президент России Владимир Путин заявил, что к атаке причастны «радикальные исламисты», но добавил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». В СК рассказали о «подтвержденных данных» того, что террористам поступали деньги и криптовалюта с Украины.

Власти Украины после теракта опровергли причастность к нападению.

Теги
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Мария Захарова Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон Франция
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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