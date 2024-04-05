Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины

Захарова: Россия после теракта не намерена церемониться с партнерами Украины

Россия не намерена «церемониться» с теми, кто оказывает финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об «угрожающих комментариях» Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», которое он сделал после беседы по телефону министров обороны Франции и России.

«Церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала Захарова.

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре о теракте с французским коллегой Себастьяном Лекорню выражался «достойно и по делу», подчеркнула Захарова.





3 апреля Шойгу и Лекорню провели телефонный разговор и обсудили теракт в «Крокус Сити Холле». Это была первая беседа министров обороны двух стран с октября 2022 года.

Шойгу сообщил, что в организации теракта обнаружили «украинский след». Лекорню настаивал на непричастности Киева и Запада к нападению.

Позднее, 4 апреля, Макрон заявил, что высказывания Шойгу об участии Украины в теракте были «резкими и угрожающими». Кроме того, французский президент отметил, что Москва намекает на причастность Парижа к атаке на «Крокус».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на концертный зал погибли 145 человек, пострадали 550.

Ответственность за нападение на себя взяло афганское крыло «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России).

Президент России Владимир Путин заявил, что к атаке причастны «радикальные исламисты», но добавил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». В СК рассказали о «подтвержденных данных» того, что террористам поступали деньги и криптовалюта с Украины.

Власти Украины после теракта опровергли причастность к нападению.