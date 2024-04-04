Макрон назвал слова России об «украинском следе» в теракте «угрожающими»

Макрон рассказал о «резких и угрожающих комментариях» российской стороны о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». 3 апреля Шойгу в разговоре с французским коллегой заявил об «украинском следе» в организации атаки

Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал «резкими и угрожающими комментарии» российской стороны о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Об этом он заявил после состоявшейся накануне беседы по телефону министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу, передает BFMTV. Разговор произошел 3 апреля, министры пообщались впервые с октября 2022 года.

Президент Франции полагает, что Россия намекнула на причастность французских спецслужб к теракту в Московской области, несмотря на то что разговор двух министров состоялся, чтобы передать Москве «полезную информацию», которая, по версии Макрона, есть у Парижа.

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал Макрон.

Шойгу накануне заявил: «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы». По его словам, у России есть данные «об украинском следе в организации теракта». По информации российского Минобороны, Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов.

4 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность Украины к многим терактам в России, включая атаку на «Крокус Сити Холл», не вызывает сомнений. Президент Владимир Путин говорил, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них организовали «окно». Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности украинских спецслужб к теракту.

США и Киев ранее опровергали причастность Украины к нападению террористов. Макрон говорил, что ответственность за теракт взяла на себя ветвь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек, среди них шестеро детей.