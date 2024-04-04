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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Макрон назвал слова России об «украинском следе» в теракте «угрожающими»

Макрон: утверждения России о причастности Украины к теракту являются угрожающими
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Макрон рассказал о «резких и угрожающих комментариях» российской стороны о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». 3 апреля Шойгу в разговоре с французским коллегой заявил об «украинском следе» в организации атаки
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал «резкими и угрожающими комментарии» российской стороны о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Об этом он заявил после состоявшейся накануне беседы по телефону министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу, передает BFMTV. Разговор произошел 3 апреля, министры пообщались впервые с октября 2022 года.

Президент Франции полагает, что Россия намекнула на причастность французских спецслужб к теракту в Московской области, несмотря на то что разговор двух министров состоялся, чтобы передать Москве «полезную информацию», которая, по версии Макрона, есть у Парижа.

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал Макрон.

Шойгу накануне заявил: «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы». По его словам, у России есть данные «об украинском следе в организации теракта». По информации российского Минобороны, Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов.

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Эмманюэль Макрон

4 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность Украины к многим терактам в России, включая атаку на «Крокус Сити Холл», не вызывает сомнений. Президент Владимир Путин говорил, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них организовали «окно». Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности украинских спецслужб к теракту.

США и Киев ранее опровергали причастность Украины к нападению террористов. Макрон говорил, что ответственность за теракт взяла на себя ветвь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек, среди них шестеро детей.

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Георгий Смирнов
Эмманюэль Макрон Сергей Шойгу Крокус Сити Холл
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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