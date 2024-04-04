Макрон заявил о намеке России на причастность Франции к теракту в «Крокусе»

Макрон увидел намек России на причастность Франции к теракту в «Крокусе»

Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российская сторона намекнула на причастность его страны к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал президент после телефонного разговора министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу, передает BFMTV. Министры поговорили накануне, 3 апреля.

Макрон посчитал «резкими и угрожающими комментарии» российской стороны о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Он также полагает, что Россия намекнула на причастность французских спецслужб к теракту.

По его словам, телефонная беседа министров была необходима для передачи России «полезной информации».

«Смешно говорить, что Франция может стоять за этим. Это манипуляция», — сказал Макрон.

Шойгу после разговора с Лекорню заявил: «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы».

По словам министра, у России есть данные «об украинском следе в организации теракта». В Минобороны России сообщили, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и западных стран к нападению на «Крокус».

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Макрон отмечал, что ветвь террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», планировала подобные атаки и во Франции.