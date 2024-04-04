 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Антонов призвал западные страны отказаться от идеи поражения Москвы

Антонов: Западу следует отказаться от идеи нанесения поражения России
Сюжет
Военная операция на Украине

Западным странам следует отказаться от идеи нанести России стратегическое поражение, заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, все, что происходит в отношениях России с западными государствами — «исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации».

Антонов отметил, что бывшим партнерам России «следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств».

Посол подчеркнул, что Москва не приемлет «попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития».

Путин назвал условие переговоров с США о стратегической стабильности
Политика
Владимир Путин

2 февраля 2023 года Антонов заявил, что цель США на Украине - стратегическое поражение России, «измотать и истощить нашу страну». Американская сторона, по его словам, настраивает против России ее союзников.

26 февраля 2024 года Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. Спустя три дня он назвал все свои заявления по Украине тщательно взвешенными и обдуманными, но уже 4 марта Макрон заявил об отсутствии планов по отправке французских войск на Украину.

В марте Кремль обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в желании нанести стратегическое поражение России. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности» Франции в конфликт на Украине.

В Кремле считают, что военная и финансовая помощь Украине лишь затягивает сроки конфликта.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Теги
Анатолий Антонов Россия США Запад Франция посольство России в США
Материалы по теме
Антонов усомнился в «заранее определенной» версии по теракту в «Крокусе»
Политика
Антонов предупредил об акциях у посольств во время выборов президента
Политика
Антонов обвинил США в попытке раскачать ситуацию русофобской риторикой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 02:34
В Москве арестовали двух конвойных за помощь авторитету Шишкану Общество, 02:28
Антонов призвал западные страны отказаться от идеи поражения Москвы Политика, 02:20
Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных Политика, 01:57
На юго-востоке Ирана боевики напали на два полицейских участка Политика, 01:40
В Дагестане арестовали главу филиала «Россети» по делу о мошенничестве Общество, 01:29
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Эксперты объяснили резкий рост числа погибших дельфинов в Черном море Общество, 01:11
В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом Общество, 01:07
Коллегия судей дала ход делу о взятке против ростовской судьи Коблевой Общество, 00:43
США и Британия не стали обсуждать заявление России в СБ ООН по Сирии Политика, 00:38
Белый дом опроверг план по СПГ для одобрения помощи Киеву Политика, 00:07
Украина переименует ряд подконтрольных России населенных пунктов в ЛНР Политика, 00:06
Власти Грайворона раскрыли число отказавшихся уезжать жителей Общество, 00:00