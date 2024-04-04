Антонов призвал западные страны отказаться от идеи поражения Москвы
Западным странам следует отказаться от идеи нанести России стратегическое поражение, заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, все, что происходит в отношениях России с западными государствами — «исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации».
Антонов отметил, что бывшим партнерам России «следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств».
Посол подчеркнул, что Москва не приемлет «попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития».
2 февраля 2023 года Антонов заявил, что цель США на Украине - стратегическое поражение России, «измотать и истощить нашу страну». Американская сторона, по его словам, настраивает против России ее союзников.
26 февраля 2024 года Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. Спустя три дня он назвал все свои заявления по Украине тщательно взвешенными и обдуманными, но уже 4 марта Макрон заявил об отсутствии планов по отправке французских войск на Украину.
В марте Кремль обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в желании нанести стратегическое поражение России. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности» Франции в конфликт на Украине.
В Кремле считают, что военная и финансовая помощь Украине лишь затягивает сроки конфликта.
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