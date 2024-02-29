Путин назвал условие переговоров с США о стратегической стабильности

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Россия готова к диалогу с США по вопросам, касающимся стратегической стабильности, но только с учетом российских интересов, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и влияют на <...> безопасность России», — отметил Путин.

Попытки США нанести России поражение, но при этом предлагать диалог по стратегической стабильности президент назвал лицемерием.

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на десять лет с возможностью продления еще на пять. Документ вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору СНВ-3, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

В августе 2022 года Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций.

18 февраля 2024 года в США начали готовить план ответа на угрозу национальной безопасности, которая может исходить от России на фоне сообщений о том, что Москва может планировать разместить ядерное оружие в космосе.