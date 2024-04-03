Зеленский: Киев и Хельсинки подписали соглашение по безопасности

Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Александр Стубб и Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Украина подписала двусторонний договор о гарантиях безопасности с Финляндией, сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

«Сегодня мы с президентом Финляндии Александром Стуббом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке», — говорится в публикации.

Так, Хельсинки будут углублять сотрудничество с Киевом, оказывать военную и финансовую помощь, усиливать защиту границ и критической инфраструктуры, а также поддерживать реформирование и восстановление страны. В документе также подчеркнуто, что Финляндия поддерживает будущее членство Украины в НАТО и ЕС.

Издание «Страна» уточняет, что соглашение будет действовать десять лет. Стубб также анонсировал новый пакет помощи на €188 млн, в него в том числе войдут системы ПВО и артиллерия крупного калибра.

Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Францией, Нидерландами, Канадой и Италией.

Россия осуждает военную помощь Украине — как финансовую, так и военную.

По словам президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.