Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина подписала двусторонний договор о гарантиях безопасности с Финляндией, сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.
«Сегодня мы с президентом Финляндии Александром Стуббом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке», — говорится в публикации.
Так, Хельсинки будут углублять сотрудничество с Киевом, оказывать военную и финансовую помощь, усиливать защиту границ и критической инфраструктуры, а также поддерживать реформирование и восстановление страны. В документе также подчеркнуто, что Финляндия поддерживает будущее членство Украины в НАТО и ЕС.
Издание «Страна» уточняет, что соглашение будет действовать десять лет. Стубб также анонсировал новый пакет помощи на €188 млн, в него в том числе войдут системы ПВО и артиллерия крупного калибра.
Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Францией, Нидерландами, Канадой и Италией.
Россия осуждает военную помощь Украине — как финансовую, так и военную.
По словам президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.
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