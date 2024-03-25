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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бастрыкин объяснил роль трех фигурантов дела о теракте

Бастрыкин: трое фигурантов предоставили напавшим на «Крокус» машину
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» предоставили напавшим квартиру и машину, в суд направлено ходатайство об их аресте, заявил Бастрыкин. Суд арестовал трех человек, среди них — экс-владелец авто, на котором ездили террористы

Диловар Исломов
Аминчон Исломов
Исроил Исломов
Диловар Исломов
Аминчон Исломов
Исроил Исломов
Диловар Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского городского суда)
Аминчон Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского городского суда)
Исроил Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского городского суда)

Трое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предоставили квартиру и машину непосредственным участникам нападения, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании о мерах, принимаемых в связи с нападением.

«Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили [нападавшим] квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — рассказал он, добавив, что в суд направлено ходатайство об их аресте.

Вечером 25 марта Басманный суд арестовал до 22 мая троих фигурантов дела: обвиняемых Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем белого Renault, на котором приехали и скрылись террористы), а также подозреваемого в причастности к теракту Исмоила Исломова.

По версии следствия, один из арестованных ранее фигурантов дела — Шамсидин Фаридуни — не позднее января «привлек в состав организованной группы» Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

До этого суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоду. По словам Бастрыкина, все четверо признали свою вину. Всего по делу 23 марта задержали 11 человек.

Один из задержанных на кадрах допроса, которые опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, через переводчика рассказал, что некий человек по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил ему и проживавшему с ним мужчине по имени Мухаммад купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, говорил, что Диловар Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Около 20:00 мск 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу и устроили пожар. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня, концертный зал полностью выгорел, обрушилась крыша. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали.

«РИА Новости» и «Коммерсантъ» после теракта сообщали, что нападавшие скрылись на белом Renault. Их задержали 23 марта в Брянской области возле деревни Хацунь.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Бастрыкин фигуранты задержанные Следственный комитет теракт Крокус Сити Холл
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