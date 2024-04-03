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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Арестованный по делу «Крокуса» проиграл апелляцию о мере пресечения

Арестованный по делу «Крокуса» Исломов проиграл апелляцию о мере пресечения
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Исроил Исломов
Исроил Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский городской суд оставил под арестом обвиняемого в пособничестве нападению на подмосковный «Крокус» Исроила Исломова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Московский городской суд оставил <...> апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в публикации.

Ранее аналогичные апелляции подали его сыновья — Аминчон и Диловар Исломовы.

62-летний Исроил Исломов проходит по делу вместе со своими сыновьями. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

По словам главы СК Александра Батрыкина, все трое Исломовых были пособниками при подготовке теракта — предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек, четверо непосредственных участников нападения задержаны и арестованы. Все они граждане Таджикистана. Еще девять человек задержали в самой республике.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт арест обжалование ареста
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