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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Захарова предложила уточнить у США, кого они предупредили о «Крокусе»

Захарова: США нужно спросить, кого и когда они предупредили об атаке на «Крокус»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У США нужно запросить конкретные данные, когда и кому они передали информацию о подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ее спросили, получала ли Россия по дипломатическим каналам информацию, что целью теракта может стать именно этот концертный зал.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», — сказала она.

WP узнала, что США за две недели предупредили Россию об атаке на «Крокус»
Политика
&laquo;Крокус Сити Холл&raquo; после теракта

Накануне газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники среди американских чиновников, что США более чем за две недели до теракта в «Крокусе» передали России данные, что концертный зал может стать потенциальной целью.

По словам собеседников WP, Вашингтон передал Москве данные за день до публикации американским посольством в России сообщения о возможной угрозе терактов в российской столице (в том числе на концертных площадках) — оно появилось 7 марта.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон после теракта в «Крокусе» подтвердила, что Вашингтон поделился информацией с Москвой о возможных атаках. 28 марта The New York Times, сообщила, что США могли передать не все данные, опасаясь раскрыть свои источники и методы разведки.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также сказал, что ФСБ получила от американских властей предупреждение о возможном теракте. Однако сведения, по его словам, не были конкретными. «Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — заявил он.

Глава ФСБ Александр Бортников 26 марта сообщил, что Россия получила от США «информацию общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан», речь шла не о концерте группы «Пикник», перед которым террористы ворвались в «Крокус». Данные были получены в начале марта, и они не подтвердились, сказал Бортников. Он не исключал, что к произошедшему нападению могут быть причастны американские спецслужбы.

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«Крокус Сити Холл» США Мария Захарова информационные вбросы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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