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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Нарышкин назвал «слишком общей» полученную от США информацию о теракте

Нарышкин: ФСБ получила от США информацию о теракте перед атакой на «Крокус»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная служба безопасности получила от Вашингтона предупреждение о возможности теракта в России, но предоставленные сведения не были конкретными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин после заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал Нарышкин.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на посетителей погибли 144 человека, более 500 пострадали. Всего по делу о теракте задержали 12 человек, десять из них арестовали.

Ответственность за нападение взял на себя филиал «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

В Белом доме заявили, что предупреждали Россию о возможном теракте. Сообщение о вероятности совершения теракта  в общественном месте в Москве в течение ближайших двух суток американское посольство выпустило 7 марта. Позднее Путин назвал шантажом заявления со стороны Запада о возможности терактов в России.

28 марта газета The New York Times сообщила, что США могли передать российским властям не всю информацию о готовящемся нападении. По данным NYT, Вашингтон поделился данными общего характера из опасений раскрыть свои методы разведки.

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Теги
Сергей Нарышкин СВР теракт Крокус Сити Холл
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