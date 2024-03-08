Дипмиссии США и Британии опубликовали предупреждение для граждан в России

Посольство США в России призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта в связи с угрозой атак экстремистов. На публикацию сослался и британский МИД

Посольство США в России призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов.

Там указали, что посольство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия». «Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — говорится в публикации на сайте дипмиссии.

Сообщение размещено на англоязычной версии сайта, на русскоязычном такой публикации нет. Американцев также призывают следить за обновлениями в местных СМИ и быть внимательными к происходящему вокруг.

Вслед за сообщением американского посольства МИД Великобритании разместил цитату из него с рекомендацией избегать массовых скоплений людей в России в ближайшие 48 часов. Форин-офис рекомендует своим гражданам полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность покинуть страну.

8 марта в России отмечают Международный женский день. Из-за праздника россиян ожидают длинные выходные: с 8 по 10 марта.

В Москве, как и во многих российских городах, в эти дни пройдут праздничные мероприятия, в том числе концерты в парках и на культурных площадках, в частности на ВДНХ. Женщинам будут дарить цветы в столичном транспорте.

В праздничные выходные 8 и 9 марта парковки в Москве сделали бесплатными.