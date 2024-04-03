Мишустин: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% в 2023 году

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В 2023 году экономика России выросла на 3,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме.

«По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал он.

Президент Владимир Путин назвал рост экономики в 2023 году хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан «достаточно серьезный шаг вперед».

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году может вырасти на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Международный валютный фонд спрогнозировал рост до 2,6%.

Мишустин во время подготовки проекта бюджета на 2024 год предупредил о необходимости сохранять прагматизм и избегать чересчур оптимистичных прогнозов.