Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% в 2023 году
В 2023 году экономика России выросла на 3,6%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме.
«По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал он.
Президент Владимир Путин назвал рост экономики в 2023 году хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан «достаточно серьезный шаг вперед».
По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году может вырасти на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Международный валютный фонд спрогнозировал рост до 2,6%.
Мишустин во время подготовки проекта бюджета на 2024 год предупредил о необходимости сохранять прагматизм и избегать чересчур оптимистичных прогнозов.
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