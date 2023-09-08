Мишустин призвал не делать слишком оптимистичных экономических прогнозов

Мишустин отчитался о позитивной динамике в экономике России, идет рост ВВП, бизнес адаптируется к «внешним вызовам». Однако риски сохраняются, их стоит учитывать «в рамках бюджетного процесса»

В рамках работы над бюджетом нужно учитывать риски в мировой экономике, придерживаться прагматического подхода и избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По его мнению, меры правительства, принятые вместе с ЦБ по поручению президента, позволили смягчить последствия санкций, защитить бизнес и сохранить рабочие места.

«Риски никуда не делись. И двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы и вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы», — отметил премьер-министр.

На заседании, как сообщил Мишустин, обсуждается подготовка проекта трехлетнего бюджета. В конце сентября он будет направлен в Госдуму, сообщила пресс-служба правительства.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023–2025 годы. Он предусматривает дефицит в размере 2,93 трлн руб. (2% ВВП) в 2023 году с последующим снижением к 2025-му.

Летом министр финансов Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета в 2023 году стоит под вопросом. Превысит ли он планку в 2%, по его словам, будет зависеть от объема дополнительных расходных обязательств.

По итогам января—апреля дефицит федерального бюджета составил 3,4 трлн руб., превысив запланированный на весь год показатель. Мишустин отмечал, что угрозы в росте дефицита нет и он будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. В Минфине объяснили рост показателя в начале года в том числе сокращением доходов.

К середине года дефицит начал снижаться и по итогам первого полугодия составил 2,595 трлн руб. В Минфине указывали, что расходы возвращаются в норму, а ненефтегазовые доходы растут.

Прогнозы относительно состояния российской экономики в этом году даются позитивные. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что по итогам 2023-го рост ВВП России точно превысит 2%. Годом ранее был зафиксирован спад на 2,1%.

Институт исследований и экспертизы ВЭБ (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ) также видит предпосылки для роста экономики в этом году — на 2,7%. Но в 2024-м произойдет замедление, и рост ВВП составит 1,1%, считают в институте.