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В Минэкономразвития оценили домашний труд женщин в 13% ВВП

Замглавы Минэкономразвития Илюшникова оценила домашний труд женщин в 13% ВВП
Женщинам чаще мужчин приходится заниматься детьми и уходом за пожилыми людьми, отметила замминистра экономического развития
Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Если оценить домашний труд женщин по минимальному размеру оплаты труда, то он составит 13% ВВП России, заявила заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, передает «РИА Новости»,

Илюшникова подчеркнула роль мужчин в семье и воспитании детей, однако обратила внимание, что у женщин больше социальных функций и обязанностей. Например, они на 75% чаще занимаются уходом за детьми и пожилыми людьми.

«То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты», — сказала она, добавив, что за 2023 год 1,4 млн женщин стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. По словам Илюшниковой, целью двух третей из них является улучшение материального положения и реализация личных идей, еще половины — возможность самостоятельного принятия решений.

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Согласно опросу SuperJob, 82% россиянок с доходом от 100 тыс. руб. говорят о нежелании быть домохозяйками при наличии хорошо зарабатывающего мужа. Такого же мнения придерживаются 69% мужчин. О мечтах посвятить себя домашней работе рассказывали женщины, чья зарплата не превышает 50 тыс. руб. Из них 23% респонденток называли недостаточными доходы супруга для содержания семьи в одиночку, а 18% сочли хорошей зарплату мужей. 26% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру ради домохозяйства при условии, что доходов супруги хватит на обеспечение семьи.

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Юлия Овчинникова
Россия Минэкономразвития женщины ВВП МРОТ
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