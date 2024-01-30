МВФ улучшил прогноз по экономике России
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году – до 2,6%, следует из доклада организации. В октябрьском прогнозе МВФ ожидал роста экономики России в текущем году на уровне 1,1%.
В 2025 году рост ВВП России составит 1,1%, ожидают в организации.
В 2024 году мировая экономика вырастет на 3,1%, в 2025-м – на 3,2%, прогнозирует МВФ.
Какой рост ВВП прогнозирует МВФ другим странам в 2024 году в январском докладе:
- США – 2,1%
- Китай – 4,6%
- Индия – 6,5%
- Еврозона (20 стран ЕС, использующих евро) – 0,9%
- Великобритания – 0,6%
- Канада – 1,4%
По данным МВФ, экономика России по итогам 2023 года выросла на 3%. По оценке ООН, показатель составил 2,7%. Президент Владимир Путин в январе не исключал, что итоговая оценка роста ВВП за 2023 год может превысить 4%.
Минэкономразвития и в 2024, и в 2025 году ожидает роста экономики России на уровне 2,3%, ЦБ – на 0,5-1,5% и на 1-2% соответственно. Оценка Банка России схожа с прогнозом рейтингового агентства АКРА: по его мнению, рост ВВП в 2024 году составит 0,5-1,3%, в 2025-м – 1-2%.
Путин в январе заявлял, что вызовом для властей является инфляция, которая по итогам 2023 года составила 7,4%.
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