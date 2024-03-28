Путин призвал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП России до 5%

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Доля внутреннего туризма в ВВП России должна вырасти вдвое — до 5% в ближайшие десять лет, заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое — до 5%», — заявил Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

По словам президента, достижение цели откроет перспективы развития бизнеса, создания новых рабочих мест.

Кроме того, Путин призвал увеличить почти вдвое количество ежегодных путешествий по стране до 2030 года. Число поездок должно вырасти до 140 млн. Для этого необходимо расширять «предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус», добавил президент.

По словам Путина, в рамках экологического нацпроекта к 2030 году в стране создадут инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны.

Министр транспорта Виталий Савельев в докладе Путину в конце 2023 года сообщил, что туристический рынок России активно развивается. Наибольший туристический пассажиропоток в 2023 году зафиксировали в 22 городах: Сочи, Астрахани, Владивостоке. В 2023 году авиакомпании планировали перевезти свыше 101 млн пассажиров по стране, отметил Савельев.