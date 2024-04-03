Страны G7 представят схемы конфискации активов России к июню

Страны — члены «Большой семерки» (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии запланированного на июнь саммита. Об этом заявила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани.

«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией, чтобы изучить все законные схемы, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины. Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне», — заявила Гани (цитата по ТАСС).

После начала российской военной операции на Украине страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Большинство из них находится в бельгийской Euroclear (по данным Financial Times, это €191 млрд), которая в прошлом году заработала на активах около €3 млрд благодаря инвестированию.

В марте 2024 года в ЕС разработали механизм, согласно которому часть доходов от замороженных на Западе российских активов будут передавать в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Решение по этому вопросу пока не приняли.

В Кремле называли незаконным арест российских активов и требовали их разблокировать. Президент Владимир Путин заявил, что действия Запада схожи с воровством, а оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».