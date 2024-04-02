 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России

Патрушев: страны НАТО готовят наемников для операций против России
Сюжет
Военная операция на Украине

Инструкторы НАТО готовят наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «АиФ».

«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — сказал он.

Блок, по словам Патрушева, является стороной конфликта на Украине, он «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.

Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО
Политика
Мария Захарова

После начала российской спецоперации на Украине многие западные страны начали тренировать украинских военных на собственных военных базах. НАТО не создавало для этого специализированных центров. Однако в феврале газета El País сообщила со ссылкой на источники, что альянс решил создать современный учебный центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих в дополнение к миссии Евросоюза.

Военную миссию ЕС по обучению украинских военных в нескольких государствах учредили 17 октября 2022 года, спустя месяц она начала работу. Ее целью Евросовет назвал «повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины». Численность украинских военных, которых планировалось подготовить в ее рамках, постепенно наращивали. По данным Евросовета, в 2022-2023 годах подготовку прошли 40 тыс. украинских военнослужащих.

В конце ноября 2023 года НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, куда вошла в том числе подготовка Вооруженных сил страны (ВСУ).

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
«Деградируют и уходят»: как компании губят штатных IT-специалистов
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома

Российские власти не раз заявляли, что государства НАТО являются сторонами конфликта. Об этом, в частности, говорил и сам Патрушев. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле полагают, что она не изменит исход конфликта и лишь затянет его. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с НАТО.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Теги
Персоны
Николай Патрушев НАТО наемники диверсанты
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
Материалы по теме
Гаврилов заявил о деградации ЕС из-за политики НАТО в отношении России
Политика
МИД Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Политика
В НАТО заявили, что не видят признаков планирования Россией нападения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Житель Техаса заразился птичьим гриппом после контакта с коровами Общество, 01:27
Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России Политика, 01:18
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о ЧП на руднике «Пионер» Общество, 00:49
США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты Политика, 00:33
Автомобиль протаранил КПП у штаб-квартиры ФБР в Атланте Общество, 00:22
Эксперты спрогнозировали ужесточение условий кредитования малого бизнеса Финансы, 00:00
Разработчик российского аналога Microsoft Office стал убыточным Технологии и медиа, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Старт полуфинала плей-офф КХЛ. Кто фаворит на выход в финал Спорт, 00:00
РКН объяснил сбой в работе «ВКонтакте» Технологии и медиа, 01 апр, 23:56
Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду Политика, 01 апр, 23:51
Над Белгородской областью сбили еще два дрона Политика, 01 апр, 23:44
МИД осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске Политика, 01 апр, 23:20
ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации Технологии и медиа, 01 апр, 23:08
КСИР заявил о гибели двух генералов при ударе Израиля по Дамаску Политика, 01 апр, 23:02