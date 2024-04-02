Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России

Инструкторы НАТО готовят наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «АиФ».

«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — сказал он.

Блок, по словам Патрушева, является стороной конфликта на Украине, он «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.

После начала российской спецоперации на Украине многие западные страны начали тренировать украинских военных на собственных военных базах. НАТО не создавало для этого специализированных центров. Однако в феврале газета El País сообщила со ссылкой на источники, что альянс решил создать современный учебный центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих в дополнение к миссии Евросоюза.

Военную миссию ЕС по обучению украинских военных в нескольких государствах учредили 17 октября 2022 года, спустя месяц она начала работу. Ее целью Евросовет назвал «повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины». Численность украинских военных, которых планировалось подготовить в ее рамках, постепенно наращивали. По данным Евросовета, в 2022-2023 годах подготовку прошли 40 тыс. украинских военнослужащих.

В конце ноября 2023 года НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, куда вошла в том числе подготовка Вооруженных сил страны (ВСУ).

Российские власти не раз заявляли, что государства НАТО являются сторонами конфликта. Об этом, в частности, говорил и сам Патрушев. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле полагают, что она не изменит исход конфликта и лишь затянет его. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с НАТО.