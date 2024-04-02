Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России
Инструкторы НАТО готовят наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «АиФ».
«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — сказал он.
Блок, по словам Патрушева, является стороной конфликта на Украине, он «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.
После начала российской спецоперации на Украине многие западные страны начали тренировать украинских военных на собственных военных базах. НАТО не создавало для этого специализированных центров. Однако в феврале газета El País сообщила со ссылкой на источники, что альянс решил создать современный учебный центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих в дополнение к миссии Евросоюза.
Военную миссию ЕС по обучению украинских военных в нескольких государствах учредили 17 октября 2022 года, спустя месяц она начала работу. Ее целью Евросовет назвал «повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины». Численность украинских военных, которых планировалось подготовить в ее рамках, постепенно наращивали. По данным Евросовета, в 2022-2023 годах подготовку прошли 40 тыс. украинских военнослужащих.
В конце ноября 2023 года НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, куда вошла в том числе подготовка Вооруженных сил страны (ВСУ).
Российские власти не раз заявляли, что государства НАТО являются сторонами конфликта. Об этом, в частности, говорил и сам Патрушев. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле полагают, что она не изменит исход конфликта и лишь затянет его. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с НАТО.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео