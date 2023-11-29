Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год с подготовкой ВСУ

НАТО и Украина подписали программу о подготовке ВСУ на 2024 год

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, в которую вошла подготовка Вооруженных сил страны (ВСУ) и энергетическая безопасность. Об этом говорится в заявлении Совета НАТО и Украины на уровне министров иностранных дел.

«Министры одобрили <...> амбициозную программу работы на 2024 год. В этом контексте НАТО и Украина уже работают и принимают решения вместе, на равных, по широкому кругу вопросов, включая оперативную совместность, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость», — уточнили в НАТО.

Помимо этого, альянс «преобразует» комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что стороны подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие в повышении совместимости сил Украины и альянса. По словам Столтенберга, Киев и НАТО затронули тему реформ, которые Украина должна провести для сближения с альянсом. Это касается и реформирования системы военных закупок и разведслужб.

27 ноября генсек альянса заявил, что страны НАТО не считают возможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт. Столтенберг подчеркнул, что первая задача альянса — поддержать Киев, вторая — предотвратить эскалацию противостояния и переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО. Третьим генсек НАТО назвал программу для обеспечения полной совместимости войск альянса и войск Украины.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России.