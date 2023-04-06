Число обученных в ЕС украинских военных в апреле превысит 16 тыс.

К концу апреля подготовку в ЕС завершат более 16 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований, трансляция шла на Youtube-канале организации.

«Я командую всеми военными миссиями ЕС, в том числе новой миссией военной поддержки Украины, которая была учреждена 15 ноября. С учетом этого месяца мы должны подготовить уже более 16 тыс. украинских солдат», — сказал он.

Подготовка ведется «в полной координации» с партнерами Евросоюза, подчеркнул командующий.

О том, что страны ЕС согласовали создание военной миссии по обучению украинских военных в нескольких государствах-членах сообщества, в октябре сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Миссию учредили 17 октября, спустя месяц она начала работу.

Целью миссии Евросовет назвал «повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины». На первом этапе планировалось подготовить 15 тыс. украинских военнослужащих. В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что численность военных, которые пройдут обучение, решено удвоить до 30 тыс. человек.

Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии на Украине еще в конце 2021 года на фоне роста напряжения в регионе. Российский МИД раскритиковал эту инициативу и назвал обсуждение предложения «активным пиаром». «Хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений», — говорил глава ведомства Сергей Лавров.