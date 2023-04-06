Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Bloomberg узнал о дипломатической победе России по Сирии из-за Эр-Рияда Политика, 03:55
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах Политика, 03:52
В США духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми Общество, 03:27
Ученые связали загрязнение воздуха с повышенным риском деменции Общество, 03:18
Число обученных в ЕС украинских военных в апреле превысит 16 тыс. Политика, 02:56
Литва связала посредничество Китая по Украине с потерей ее суверенитета Политика, 02:46
Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США Политика, 02:26
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Более 760 тыс. человек остались без света в Канаде из-за непогоды Общество, 01:53
ООН и Всемирный банк оценили ущерб энергетике Украины в $10 млрд Политика, 01:52
В Ингушетии произошла перестрелка в зоне контртеррористической операции Общество, 01:24
МИД объявил о скорой отправке удобрений нуждающимся странам Политика, 01:22
Китай призвал не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией Политика, 01:08
В ЖК «Мир Митино» на северо-западе Москвы пропал свет Общество, 00:44
Politico узнала о разногласиях в ЕС по производству боеприпасов Политика, 00:33
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Число обученных в ЕС украинских военных в апреле превысит 16 тыс.

Командир тренировочной миссии: число обученных в ЕС служащих ВСУ в апреле превысит 16 тыс.

К концу апреля подготовку в ЕС завершат более 16 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований, трансляция шла на Youtube-канале организации.

«Я командую всеми военными миссиями ЕС, в том числе новой миссией военной поддержки Украины, которая была учреждена 15 ноября. С учетом этого месяца мы должны подготовить уже более 16 тыс. украинских солдат», — сказал он.

Подготовка ведется «в полной координации» с партнерами Евросоюза, подчеркнул командующий.

О том, что страны ЕС согласовали создание военной миссии по обучению украинских военных в нескольких государствах-членах сообщества, в октябре сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Миссию учредили 17 октября, спустя месяц она начала работу.

Целью миссии Евросовет назвал «повышение военного потенциала Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины». На первом этапе планировалось подготовить 15 тыс. украинских военнослужащих. В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что численность военных, которые пройдут обучение, решено удвоить до 30 тыс. человек.

Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии на Украине еще в конце 2021 года на фоне роста напряжения в регионе. Российский МИД раскритиковал эту инициативу и назвал обсуждение предложения «активным пиаром». «Хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений», — говорил глава ведомства Сергей Лавров.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
Семь научных способов победить прокрастинацию
Теги
командующий ЕС ВСУ обучение военных
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Reuters узнал о подготовке Киевом 40 тыс. бойцов для контрнаступления
Политика
Рогов заявил о подготовке ВСУ сценариев контрнаступления под Запорожьем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter