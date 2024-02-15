El País узнала о планах НАТО открыть центр для подготовки бойцов ВСУ

Руководство НАТО планирует открыть центр по подготовке бойцов ВСУ, который должен расширить существующую миссию Евросоюза, выяснила El País. Москва осуждает военную поддержку Киева со стороны западных стран

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НАТО планирует создать современный учебный центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих, сообщила испанская El País со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, новый проект, который дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран, призван помочь Киеву не только в подготовке его солдат и военного персонала, но также в обучении их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Цель состоит в том, чтобы нарастить поддержку Украины и помочь довести ее силы до уровня стандартов НАТО. Сейчас члены альянса завершают детали программы, которую до этих пор избегали, поскольку Россия могла бы интерпретировать ее как угрозу, пишет El País.

В частности, союзники по НАТО ведут дебаты о том, как будет финансироваться эта инициатива и какого типа инструкторов следует привлечь к его работе. По данным газеты, министры обороны альянса, которые встречаются 14 и 15 февраля в Брюсселе, рассчитывают подготовить детали проекта, который, как ожидается, получит окончательное одобрение на саммите организации в Вашингтоне в июле.

После начала российской спецоперации на Украине многие западные страны начали тренировать украинских военных на собственных военных базах, однако НАТО не создавало для этого специализированных центров. В то же время генсек военного альянса Йенс Столтенберг предупреждал о десятилетиях конфронтации с Россией, призывая страны НАТО увеличить военные компетенции. В середине января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Российские власти военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не помешает Москве достичь целей военной операции, однако увеличивает риски эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком.