 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

El País узнала о планах НАТО открыть центр для подготовки бойцов ВСУ

El País: НАТО планирует открыть учебный центр для подготовки бойцов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Руководство НАТО планирует открыть центр по подготовке бойцов ВСУ, который должен расширить существующую миссию Евросоюза, выяснила El País. Москва осуждает военную поддержку Киева со стороны западных стран
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

НАТО планирует создать современный учебный центр по подготовке и обучению украинских военнослужащих, сообщила испанская El País со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, новый проект, который дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран, призван помочь Киеву не только в подготовке его солдат и военного персонала, но также в обучении их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Цель состоит в том, чтобы нарастить поддержку Украины и помочь довести ее силы до уровня стандартов НАТО. Сейчас члены альянса завершают детали программы, которую до этих пор избегали, поскольку Россия могла бы интерпретировать ее как угрозу, пишет El País.

В частности, союзники по НАТО ведут дебаты о том, как будет финансироваться эта инициатива и какого типа инструкторов следует привлечь к его работе. По данным газеты, министры обороны альянса, которые встречаются 14 и 15 февраля в Брюсселе, рассчитывают подготовить детали проекта, который, как ожидается, получит окончательное одобрение на саммите организации в Вашингтоне в июле.

Столтенберг заявил, что страны НАТО не видят военной угрозы для себя
Политика
Йенс Столтенберг

После начала российской спецоперации на Украине многие западные страны начали тренировать украинских военных на собственных военных базах, однако НАТО не создавало для этого специализированных центров. В то же время генсек военного альянса Йенс Столтенберг предупреждал о десятилетиях конфронтации с Россией, призывая страны НАТО увеличить военные компетенции. В середине января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Российские власти военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не помешает Москве достичь целей военной операции, однако увеличивает риски эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
учебный центр НАТО
Материалы по теме
Путин оценил реакцию ЕС на отказ Трампа защитить НАТО от России
Политика
Столтенберг заявил, что страны НАТО не видят военной угрозы для себя
Политика
Экс-советник Трампа заявил о его намерении вывести США из НАТО в 2018-м
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
«Известия» узнали о проверке военных аэродромов на устойчивость к ударам Политика, 06:41
Путин обвинил главу МИД Германии во враждебном отношении к своей стране Политика, 06:07
Пожар вспыхнул в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве Общество, 06:06
США конфисковали тысячи Porsche и Bentley из-за запрещенной детали из КНР Бизнес, 05:55
Путин назвал темы беседы с Карлсоном после интервью Политика, 05:35
El País узнала о планах НАТО открыть центр для подготовки бойцов ВСУ Политика, 05:25
Конструктор раскрыл число производимых в России дронов «Орлан-10» за год Политика, 05:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
SpaceX Илона Маска сменила прописку со штата Делавэр на Техас Бизнес, 04:52
Карлсон рассказал о впечатлениях от станции метро «Киевская» Общество, 04:42
«Ъ» узнал о приговоре защищавшей Улюкаева адвокату за хищение $1 млн Общество, 04:30
Один человек погиб и более 20 пострадали при стрельбе в Канзас-сити Общество, 04:11
NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву Политика, 03:35
Немецкий Daimler продал свою долю в КАМАЗе Бизнес, 03:19
Врио главы тамбовского Минздрава уволили после скандала с полицейскими Общество, 03:04