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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области

ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Планировавшего совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области. Об этом сообщает новостной портал «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

«Мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах», — цитирует портал пресс-службу.

В отношении жителя Новошахтинска завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса России (организация деятельности террористической организации и участие в ней). Во время обыска сотрудники ФСБ нашли у него средства связи, с помощью которых мужчина общался с представителем террористической организации.

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае
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29 марта ФСБ сообщила о задержании троих подозреваемых, которые планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей в Ставропольском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК).

В Самарской области 26 марта ФСБ предотвратила атаку запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус». Сторонник РДК планировал подорвать себя в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций с помощью самодельного взрывного устройства.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт. Вооруженные люди напали на зрителей концерта группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека, более 500 пострадали.

Ячейка «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за нападение. Суд арестовал девять человек по делу о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал «радикальных исламистов» ответственными за теракт. При этом, по его словам, нападение было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, английские и украинские спецслужбы.

Теги
теракт терроризм Ростовская область задержание
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