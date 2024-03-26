ФСБ: в Самарской области предотвратили теракт, который планировал пособник РДК

ФСБ заявила о срыве теракта в самарском центре приема гуманитарной помощи

В Самарской области предотвратили теракт, который готовил пособник признанной террористической и запрещенной группировки РДК, в здании приема гуманитарной помощи, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России, 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус» («РДК»), действующей под патронажем украинских спецслужб», — сообщила спецслужба.

При задержании мужчины произошел самоподрыв взрывного устройства, злоумышленник погиб.

По данным ФСБ, мужчину завербовали в сентябре 2023 года.

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