Посетительница концерта «Пикника» рассказала о спасении из «Крокуса»

Алёна Кзинская (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Московская художница Алена Казинская рассказала Reuters, как спаслась во время теракта в «Крокус Сити Холле». О ходе нападения девушка писала в телеграм-канале.

«Я услышала стрельбу. Я осознала, что это не спецэффекты», — рассказала Казинская в интервью агентству.

Девушка вместе с подругой призвали людей, сидевших рядом, бежать из зала. Кроме того, Казинская написала в телеграм-канале о стрельбе в концертном зале и попросила подписчиков вызвать полицию.

Девушки спрятались от нападавших в туалете. По словам Казинской, спустя некоторое время стрельба прекратилась, но начался пожар.

Через некоторое время, по словам Казинской, ей удалось выбраться и найти выход, хотя она задыхалась в дыму. Попав в больницу, девушка написала подписчикам, что жива. В интервью агентству Казинская отметила, что нескоро решится посетить большой концерт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу. Позднее они устроили пожар в здании.

Площадка сгорела полностью. В результате теракта погибли более 140 человек.

Ответственность за атаку взял на себя филиал террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Причастность к теракту «радикальных исламистов» подтвердил президент России Владимир Путин. По его словам, теракт также был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

Кроме того, Следственный комитет России заявил, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины. Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.