ФСБ: в Ставропольском крае предотвращен теракт, задержаны три человека

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье. Трех подозреваемых задержали. По версии спецслужб, мужчины готовились устроить взрыв в общественном месте

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Сотрудники Федеральной служба безопасности предотвратили теракт в Ставрополье, задержаны трое граждан одной из стран Центральной Азии, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК).

«В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы», — говорится в сообщении.

26 марта в Самарской области в ФСБ сообщили, что сорвали атаку запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус».

Сторонник организации изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций. При задержании молодого человека произошел самоподрыв взрывного устройства, злоумышленник погиб.

22 марта в Подмосковье произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные мужчины ворвались в здание и начали стрельбу. В результате нападения погибли более 140 человек.

По делу о теракте арестовали девять человек. Ответственными за атаку себя назвали боевики ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин назвал «радикальных исламистов» ответственными за теракт, но также отметил, что нападение было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, английские и украинские спецслужбы. В Следственном комитете заявили, что фигуранты дела получали денежные переводы и криптовалюту с Украины, а после нападения на «Крокус» их инструктировали ехать в Киев за «вознаграждением».

В Киеве заявили о непричастности к нападению.