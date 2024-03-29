Песков прокомментировал обращение о признании Пугачевой иноагентом

Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обращении в прокуратуру с предложением признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, передает корреспондент РБК.

Ранее, 27 марта, «общественники» сообщили, что Генеральная прокуратура попросила Минюст признать Пугачеву иноагентом.

«[Я], честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — ответил Песков на просьбу прояснить позицию Кремля по этому поводу.

Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом) уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию трижды: в августе 2022 года (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина) и в ноябре 2023 года (записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни).

В Кремле, комментируя один из приездов певицы, отметили, что любой «российский гражданин добропорядочный, законопослушный» может вернуться на родину и так же свободно ее покинуть.

В декабре 2023 года ТАСС писал со ссылкой на источник, что Следственный комитет проверил Пугачеву и Галкина по статье о фейках об армии (ч. 1. ст. 207.3 УК), но не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.