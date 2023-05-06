Пугачева приехала проститься с Юдашкиным

Алла Пугачева приехала на прощание с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Алла Пугачева, прилетевшая 3 мая в Москву из Израиля, где жила после начала военной операции на Украине с семьей, приехала на прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала на Троекуровское кладбище, где проходит прощание с модельером Валентином Юдашкиным, передает корреспондент РБК.

После начала военной операции на Украине Пугачева уехала с семьей в Израиль. 3 мая она прилетела в Москву.

На похороны Юдашкина также пришли певица Надежда Бабкина, модельер Сергей Зверев, актриса Клара Новикова, певец Олег Газманов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие

Юдашкин с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 2 мая на 60-м году жизни. За два дня до этого скончался модельер Вячеслав Зайцев.

Пугачева 2 мая опубликовала в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) фото Юдашкина и Зайцева, написав: «Ушли две легенды».

Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково 4 мая.