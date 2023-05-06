Пугачева приехала проститься с Юдашкиным
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала на Троекуровское кладбище, где проходит прощание с модельером Валентином Юдашкиным, передает корреспондент РБК.
После начала военной операции на Украине Пугачева уехала с семьей в Израиль. 3 мая она прилетела в Москву.
На похороны Юдашкина также пришли певица Надежда Бабкина, модельер Сергей Зверев, актриса Клара Новикова, певец Олег Газманов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие
Юдашкин с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 2 мая на 60-м году жизни. За два дня до этого скончался модельер Вячеслав Зайцев.
Пугачева 2 мая опубликовала в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) фото Юдашкина и Зайцева, написав: «Ушли две легенды».
Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково 4 мая.