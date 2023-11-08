Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери

Алла Пугачева (Фото: из личного архива)

Народная артистка СССР Алла Пугачева, когда приезжала ранее в Россию, записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни для личного пользования, сообщил «РИА Новости» основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.

«Да, 3 ноября [Пугачева] была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе. <...> Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь», — рассказал звукорежиссер. Он уточнил, что песни были записаны не для релиза, а «для своих».

После записи песен артистка попросила Лалетина отослать ей вокал. «Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать», — добавил он.

РБК обратился за комментарием к Игорю Лалетину.

О том, что Пугачева утром 3 ноября вернулась в Россию, сообщили источники «РИА Новости», телеграм-каналов Baza и Mash. По словам собеседника агентства, певица приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан иноагентом). Как писал Mash, Пугачева пересекла границу через КПП в Псковской области, «села в «Тойоту» и уехала».

Позже газета «Московский комсомолец» опубликовала видео с певицей на Ленинградском вокзале. Она прибыла на поезде из Пскова, затем села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, писала газета.

Помощница артистки Елена Чупракова рассказала ТАСС, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время, не уточнив цель ее визита.

Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор она приезжала в Россию дважды: в августе 2022 года и в мае 2023 года, тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.