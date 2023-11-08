 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери

Режиссер Лалетин: Пугачева записала в студии в Твери три новых песни «для своих»
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: из личного архива)

Народная артистка СССР Алла Пугачева, когда приезжала ранее в Россию, записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни для личного пользования, сообщил «РИА Новости» основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.

«Да, 3 ноября [Пугачева] была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе. <...> Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь», — рассказал звукорежиссер. Он уточнил, что песни были записаны не для релиза, а «для своих».

После записи песен артистка попросила Лалетина отослать ей вокал. «Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать», — добавил он.

РБК обратился за комментарием к Игорю Лалетину.

О том, что Пугачева утром 3 ноября вернулась в Россию, сообщили источники «РИА Новости», телеграм-каналов Baza и Mash. По словам собеседника агентства, певица приехала одна, без мужа Максима Галкина (признан иноагентом). Как писал Mash, Пугачева пересекла границу через КПП в Псковской области, «села в «Тойоту» и уехала».

Позже газета «Московский комсомолец» опубликовала видео с певицей на Ленинградском вокзале. Она прибыла на поезде из Пскова, затем села в черный автомобиль с тонированными стеклами и направилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, писала газета.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Помощница артистки Елена Чупракова рассказала ТАСС, что Пугачева приехала в Москву на неопределенное время, не уточнив цель ее визита.

Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор она приезжала в Россию дважды: в августе 2022 года и в мае 2023 года, тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Алла Пугачева песни Тверь
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
Материалы по теме
Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Общество
Алла Пугачева и Наина Ельцина направили характеристики на Ройзмана
Политика
Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери Общество, 16:31
Почему доминирование Китая делает эффективным российский лизинг РБК Отрасли, 16:26
Оценка NFT-маркетплейса OpenSea упала на 90% Крипто, 16:25
Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки» Политика, 16:24
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 16:23
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 16:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат Бизнес, 16:09
Искусство линий: чем удивляет новая коллекция мебели от BORK Стиль, 16:06
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 16:06
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05
В Киргизии разъяснили новые правила въезда для россиян Политика, 15:58
«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейства Спорт, 15:58