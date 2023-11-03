Песков отреагировал на приезд Пугачевой в Москву

Алла Пугачева (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Наличие у гражданина родственников-иноагентов не является препятствием для свободного выезда из России и возвращения в страну, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать приезд в Москву певицы Аллы Пугачевой, передает корреспондент РБК.

«Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира», — сказал Песков.

Он отметил, что любой «российский гражданин добропорядочный, законопослушный» может вернуться на родину и так же свободно ее покинуть.

Утром 3 ноября, как сообщило издание «Московский комсомолец», Пугачева приехала в Москву на поезде, затем села в черный автомобиль с тонированными окнами и направилась в своей замок в подмосковной деревне Грязь.

Пугачева с супругом Максимом Галкиным (Минюст внес его в список иностранных агентов) и детьми уехала в Израиль весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор она приезжала в Россию дважды: в августе 2022 года и в мае 2023-го, тогда Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.

Похороны Юдашкина посетил и Песков. На прощании с модельером пресс-секретарь президента пообщался с Пугачевой, поцеловал ей руку и спросил, как ее дела. «Я очень рад вас видеть», — сказал Песков тогда.

Галкин неоднократно критиковал действия российских властей из-за начала военной операции на Украине. После того, как Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева попросила включить и ее в этот список. Песков отказался комментировать заявление певицы, сказав, что это не относится к Кремлю.