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Военная операция на Украине ,  
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СК проверил Галкина и Пугачеву на фейки об армии

СК не завел дело против Галкина и Пугачевой по статье о фейках после проверки
Сюжет
Военная операция на Украине
Галкина (признан иноагентом) и Пугачеву проверили по статье о фейках об армии, дело заводить не стали. Они уехали из России весной 2022 года
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Шоумена Максима Галкина (признан иноагентом) и певицу Аллу Пугачеву проверили по статье о фейках про российскую армию, СК не нашел оснований для заведения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ранее об этом писала «Вёрстка» (признана иноагентом).

Собеседник госагентства не уточнил, какая информация, опубликованная Пугачевой, подверглась проверке. В случае с Галкиным ведомство проверяло видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе и негативные высказывания в отношении российского правительства и армии России, пишет агентство.

«По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве», — сказал собеседник ТАСС.

Первая часть статьи о фейках (ч. 1. ст. 207.3 УК) грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

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Прошлой осенью «РИА Новости» сообщило о поступившей в полицию Звенигорода просьбе проверить Пугачеву по статье о дискредитации армии (ст. 280 УК). Эта статья грозит предельным лишением свободы на срок до семи лет.

Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабных боев на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го, в мае и ноябре 2023 года.

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Шоумен после отъезда неоднократно критиковал действия России на Украине, прошлой весной он пообещал направить часть средств, заработанных при продаже билетов на концерты, украинским беженцам. Сама же певица после признания Галкина иноагентом попросила внести и ее в этот реестр. Она подчеркнула, что «солидарна с мужем».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Максим Галкин Алла Пугачева фейк Следственный комитет
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