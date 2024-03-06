Пугачева ответила на слова Михайлова о возвращении в Россию «на коленях»

Михайлов ранее заявил, что уехавшие из России артисты на коленях «приползут» в Россию и будут «целовать ноги». Пугачева ответила, что «нормальные люди возвращаться не собираются», и пообещала сказать, что думает, если вернется

Video

Народная артистка СССР Алла Пугачева ответила на слова певца Стаса Михайлова в адрес уехавших из страны после начала военной операции. Свой комментарий она разместила на странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — сказала она, имитируя хриплый голос, а затем добавила уже своим со смехом: «А что я могу сейчас [сказать]? Мудак ты, Стасик».

Михайлов накануне, 5 марта, в интервью «Комсомольской правде» назвал некорректным поведение артистов «негативно высказывающихся о России». По его мнению, успешные персоны не могут высказываться подобным образом и должны понимать, что «значимыми и узнаваемыми» людьми их сделала Россия, и в конце концов «они на коленях сюда еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. С тех пор народная артистка СССР приезжала в Россию трижды: в августе 2022-го (в октябре сообщила, что находится в Израиле), в мае (приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина) и ноябре 2023 года (записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни).

Певица не в первый раз отвечает на критику своей позиции. В октябре 2022-го она написала в Instagram, что считает счастьем ненависть со стороны тех людей, которых она «всегда терпеть не могла». «Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — отметила артистка. В ноябре прошлого года она пояснила, что ее слова о «рабах и холопах» относились «к кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», а не ко всему народу России, который она «любит и жалеет» и для которого «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».