В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза

Джон Кирби сравнил чиновников, которые говорят о причастности Украины к теракту, с продавцами навоза. «У кого что болит, тот о том и говорит», — ответила представитель МИДа Мария Захарова

Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Российские чиновники кажутся довольно «хорошими продавцами навоза», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление российских властей о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Об этом сообщила газета The Hill.

«Мой дядя, у которого была небольшая ферма... говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», — цитирует газета Кирби.

Советник по нацбезопасности Белого дома назвал «чепухой» версии Кремля о причастности Киева к теракту. Полную ответственность за атаку несет террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что США предоставили российским властям информацию о террористической угрозе. О возможности атаки посольство США сообщило в начале марта; после теракта, 28 марта, The New York Times сообщила, что США могли передать российским властям не всю информацию о готовящемся теракте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби в телеграм-канале, заявила, что в русском языке есть поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». По ее словам, после заявления Белого дома «стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на посетителей концертной площадки погибли 143 человека. Террористы подожгли здание, зал выгорел полностью. Десятки стран осудили атаку и выразили соболезнования российскому народу. В Белом доме кадры из «Крокуса» назвали «ужасающими».

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин подтвердил, что теракт в Подмосковье совершен «руками радикальных исламистов», но атака была выгодна тем, кто «воюет с нами с 2014 года». О причастности Киева к нападению заявил также глава ФСБ Александр Бортников. По данным Следственного комитета, исполнители теракта получали денежные средства и криптовалюту с Украины. В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к атаке.