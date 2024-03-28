 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза

В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Джон Кирби сравнил чиновников, которые говорят о причастности Украины к теракту, с продавцами навоза. «У кого что болит, тот о том и говорит», — ответила представитель МИДа Мария Захарова
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Российские чиновники кажутся довольно «хорошими продавцами навоза», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление российских властей о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Об этом сообщила газета The Hill.

«Мой дядя, у которого была небольшая ферма... говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», — цитирует газета Кирби.

Советник по нацбезопасности Белого дома назвал «чепухой» версии Кремля о причастности Киева к теракту. Полную ответственность за атаку несет террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), подчеркнул Кирби.

Белый дом назвал ужасающими кадры из Москвы
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Он также напомнил, что США предоставили российским властям информацию о террористической угрозе. О возможности атаки посольство США сообщило в начале марта; после теракта, 28 марта, The New York Times сообщила, что США могли передать российским властям не всю информацию о готовящемся теракте.

Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби в телеграм-канале, заявила, что в русском языке есть поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». По ее словам, после заявления Белого дома «стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на посетителей концертной площадки погибли 143 человека. Террористы подожгли здание, зал выгорел полностью. Десятки стран осудили атаку и выразили соболезнования российскому народу. В Белом доме кадры из «Крокуса» назвали «ужасающими».

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин подтвердил, что теракт в Подмосковье совершен «руками радикальных исламистов», но атака была выгодна тем, кто «воюет с нами с 2014 года». О причастности Киева к нападению заявил также глава ФСБ Александр Бортников. По данным Следственного комитета, исполнители теракта получали денежные средства и криптовалюту с Украины. В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к атаке.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
теракт Крокус Сити Холл США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
США осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика
Белый дом назвал ужасающими кадры из Москвы
Политика
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 16:51
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 23:24
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 22:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза Политика, 22:41
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 22:18
РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура Спорт, 22:12
США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта Политика, 22:00
Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертов Общество, 21:56
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам Технологии и медиа, 21:53
«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в серии с «Локомотивом» в КХЛ Спорт, 21:42