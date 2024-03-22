 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Белый дом назвал ужасающими кадры из Москвы

Белый дом назвал ужасающими кадры из Москвы и выразил соболезнования
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Белый дом назвал кадры из «Крокус Сити Холла» ужасающими и выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки. Представитель администрации США сообщил, что в Вашингтоне не располагают достаточной информацией о случившемся
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне получают сообщения о случившемся в Москве. Трансляция брифинга велась на официальном аккаунте Белого дома в YouTube.

«Кадры оттуда ужасающие и их тяжело смотреть», — заявил он. По словам Кирби, у Белого дома нет достаточной информации и там ждут деталей от российских властей.

Чиновник выразил соболезнования семьям пострадавших. «Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — сказал он.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Кирби также сообщил, что Госдепартамент США и посольство в Москве призывает всех находящихся в России американцев избегать «больших скоплений людей, концертов, торговых центров и так далее». По его словам, в целях собственной безопасности гражданам США следует оставаться на своих местах и ожидать дальнейшей информации от Госдепа.

Ранее 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба, после произошел пожар и прогремело два взрыва.  Сообщалось о как минимум пяти стрелках в камуфляже.

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Москва Крокус Сити Холл США Белый дом Джон Кирби
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Все новости 22:38
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 22:37
Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения Общество, 22:37
В регионах начали отменять мероприятия после теракта в «Крокусе» Общество, 22:35
Обстановка у «Крокус Сити Холла» после стрельбы и пожара. Видео Общество, 22:26
В горящем после теракта «Крокус-Сити» началось обрушение кровли Политика, 22:24
В столичном метро усилили досмотр пассажиров Общество, 22:21
Матвиенко пообещала наказание для напавших на «Крокус Сити Холл» Общество, 22:18
ФСБ сообщила о 40 погибших во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»⁠ Общество, 22:13
Как выглядел «Крокус Сити Холл» после начала атаки. Видео Общество, 22:12
Роскомнадзор сообщил об увеличении нагрузки на сервисы Общество, 22:07
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 22:05
Силовики у здания «Крокус Сити Холла». Видео Общество, 22:03
Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 22:01