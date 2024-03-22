Белый дом назвал ужасающими кадры из Москвы
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне получают сообщения о случившемся в Москве. Трансляция брифинга велась на официальном аккаунте Белого дома в YouTube.
«Кадры оттуда ужасающие и их тяжело смотреть», — заявил он. По словам Кирби, у Белого дома нет достаточной информации и там ждут деталей от российских властей.
Чиновник выразил соболезнования семьям пострадавших. «Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — сказал он.
Кирби также сообщил, что Госдепартамент США и посольство в Москве призывает всех находящихся в России американцев избегать «больших скоплений людей, концертов, торговых центров и так далее». По его словам, в целях собственной безопасности гражданам США следует оставаться на своих местах и ожидать дальнейшей информации от Госдепа.
Ранее 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба, после произошел пожар и прогремело два взрыва. Сообщалось о как минимум пяти стрелках в камуфляже.
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