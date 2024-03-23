Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве
Посольство США опубликовало 7 марта предупреждение об угрозе терактов в Москве, поскольку не хочет допустить смерти невинных людей, заявили РБК в дипмиссии.
На вопрос о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холл» с предупреждением посольства США от 7 марта сообщили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — пояснили дипломаты.
В посольстве подчеркнули, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности. «Правительство США давно придерживается политики «обязанности предупреждать», которая применяется всеми администрациями для предупреждения правительств [других стран] о потенциальных смертельных угрозах. Мы предоставляем эти предупреждения потому, что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди», — заявили в дипмиссии.
Дипломаты не стали давать дальнейшие подробности о характере и функционировании подобных каналов коммуникаций с Москвой.
22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба. Позже в здании начался пожар, прогремели несколько взрывов. D нападении участвовали как минимум пять вооруженных человек в камуфляже. По состоянию на полночь, Федеральная служба безопасности сообщила о гибели 40 человек.
7 марта посольство США опубликовало предупреждение об угрозе нападений экстремистов в последующие 48 часов. Отмечалось, что целями атаки могут стать «большие скопления людей в Москве, включая концерты». 22 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не располагали заблаговременной информацией о нападении на «Крокус Сити Холл».
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