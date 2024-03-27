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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Погиб глава организации, участники которой спасли людей в «Крокусе»

Погиб глава организации, участники которой спасли свыше 100 людей в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб основатель студенческой организации, участники которой спасли около сотни людей во время нападения. Его фамилия фигурирует в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

Как пишет «РИА Новости», в день теракта в «Крокусе» двое подростков Роман и Владислав спасли около сотни посетителей, выведя всех через запасные ходы на минус первом этаже. По их словам, в тот день на смену вышли 105 сотрудников организации. Все выжили, но основатель и управляющий организации Андрей Сыропятов пропал.

Вечером 26 марта МЧС обновило список погибших в теракте, которых удалось опознать. В реестре числится Сыропятов.

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Вечером 22 марта несколько вооруженных человек ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. Пожар охватил почти все здание на площади 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта, кровля здания обрушилась. Аварийно-спасательные работы завершились к вечеру 26 марта.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей, еще свыше 180 получили ранения. Среди погибших есть две гражданки Киргизии и двое граждан Белоруссии. Музыкальная группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт, сообщила о гибели помощницы директора коллектива Екатерины Кушнер.

По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, известны имена восьмерых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей. Они арестованы до 22 мая.

Теги
теракт «Крокус Сити Холл» погибшие
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