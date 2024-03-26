Две гражданки Киргизии стали жертвами теракта в «Крокусе»

Две гражданки Киргизии погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Две гражданки Киргизии погибли в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают агентство АКИpress и «Вечерний Бишкек».

Это Гульжигит кызы Маиза и Жусупова Эдита Бакытбековна, оба имени значатся в обновленном списке опознанных жертв, опубликованном МЧС России. Посольство Киргизии в Москве ранее сообщало, что после теракта ведутся поиски двух гражданок страны, работавших в «Крокусе» в момент нападения.

Как уточняет «Вечерний Бишкек», погибшие работали в кафе в том же здании. Им было 20 и 24 года.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе два гражданина Белоруссии. Еще более 180 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». Киев заявил о своей непричастности к произошедшему.

По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей, арестованы до 22 мая.