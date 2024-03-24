Пропавшая после теракта в «Крокусе» помощница директора «Пикника» погибла
Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила группа. «Ее муж ее опознал», — сказал РБК концертный директор группы Юрий Чернышевский.
Кушнер была на концерте в день теракта. После нападения группа сообщила, что не может с ней связаться.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в 20:00 мск там был запланирован концерт группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним официальным данным, погибли 133 человека, пострадали 154. В СК называли причинами смертей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Концертный зал выгорел полностью, пожар ликвидировали спустя сутки.
СК возбудил уголовное дело по ст. 205 (теракт), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России), сообщало агентство Reuters. 23 марта в ФСБ отчитались о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних нашли в Брянской области и этапировали в Москву. По данным ведомства, они планировали перейти границу с Украиной.
24 марта в России объявлен днем общенационального траура.
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