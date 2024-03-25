Посольство сообщило о гибели второго белоруса при теракте в «Крокусе»

Посольство сообщило о гибели еще одного белоруса при теракте в «Крокусе»

В обновленном списке погибших МЧС значится Вадим Александрович Кулик — белорус с таким именем был охранником в «Крокусе» и после теракта перестал выходить на связь, пояснило посольство. Ранее там сообщили о гибели белоруски

Фото: Ярослав Артемов / ТАСС

При теракте в «Крокус Сити Холле», по предварительным данным, погиб еще один гражданин Белоруссии, сообщает посольство республики в телеграм-канале.

По информации диппредставительства, в опубликованном МЧС обновленном списке погибших в результате нападения значится Вадим Александрович Кулик.

«Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в «Крокус Сити Холле» и не выходит на связь с момента теракта», — пояснили там.

В дипмиссии добавили, что у родственников взяты образцы ДНК.

24 марта посольство сообщило о гибели гражданки Белоруссии 1978 года рождения. При нападении также пострадал белорус Алим Кошеваров, работавший охранником в «Крокус Сити Холле». Во время атаки террористов на концертный зал он получил пулевые ранения. Кошеваров находится в больнице в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. «Состояние по-прежнему тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов. Они продолжают борьбу за его жизнь», — писало диппредставительство в телерам-канале накануне.

По последним данным, при нападении на «Крокус Сити Холл» погибли 139 человек, более 180 пострадали. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Затем они подожгли зал, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти сутки. Зал полностью выгорел, обрушилась крыша. По данным МЧС, площадь обрушения составила 7 тыс. кв. м.

ФСБ объявила о задержании 11 человек. Четырех из них спецслужба называет непосредственными участниками атаки. Басманный суд Москвы накануне арестовал их на два месяца. 25 марта под стражу были заключены еще трое.