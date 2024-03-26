Всего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, сообщил накануне Бастрыкин. МЧС обновило список опознанных погибших, в нем 120 имен

МЧС опубликовало новый список погибших в «Крокус Сити Холле», в нем содержится 120 имен (ранее было 95). Список приведен по состоянию на 20:00 мск и составлен по данным Минздрава России.

Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru

Вечером 22 марта вооруженные мужчины открыли стрельбу перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», также они устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Ранее сегодня МЧС сообщило о разборе более 900 куб. м обрушившихся конструкций и завершении аварийно-спасательных работ.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек, еще более 180 человек получили ранения.

На следующий день после теракта задержали 11 подозреваемых. Четверых — непосредственных участников нападения — задержали в Брянской области и арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, объявлена террористической и запрещена в России). Президент Владимир Путин после теракта пообещал, что все причастные к нему будут найдены и понесут наказание. Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след».