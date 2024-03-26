Бортников назвал главу ГУР Украины законной целью для военных

Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для Вооруженных сил России, как и все, кто совершает против нее преступления. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — сказал он.

На вопрос, почему эти цели пока не были поражены, глава ФСБ ответил: «Все впереди».

Бортников, как и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, ранее заявил о причастности украинских спецслужб к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Со слов главы ФСБ, нападение готовили радикальные исламисты, в то время как украинская сторона оказывала содействие.

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по статье о теракте.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди вошли в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали. Нападавшие после атаки скрылись на белом автомобиле «Рено».

По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых участников нападения. Речь идет о гражданах Таджикистана Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Муродали Рачабализоде, Шамсиддине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове. Басманный суд арестовал их и некоторых других фигурантов на два месяца.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Однако президент Владимир Путин высказал мнение, что она была выгодна тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Он также сказал, что с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы исполнителями теракта.

По словам российского президента, «убедить своих сателлитов» в ответственности ИГИЛ за теракт и отсутствии «киевского следа» пытаются США. Он признал, что атаку совершили радикальные исламисты, но отметил, что российскую сторону интересует заказчик.

В Киеве подчеркнули, что Украина не имеет отношения к нападению. Причастность страны к теракту исключили и США.