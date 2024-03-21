Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС

Космический корабль «Союз МС-25» на космодроме Байконур (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Отмена пуска ракеты автоматикой непосредственно перед зажиганием 21 марта произошла в России впервые в истории пилотируемой космонавтики, сообщили опрошенные РБК эксперты.

«В России, если брать пилотируемую космонавтику, это первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. А в беспилотных ракетах, когда запускали автоматические станции, спутники, ну, пару раз такое бывало», — сказал РБК эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков.

Просадка напряжения химического источника тока, которую глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причиной отмены пуска, со слов Железнякова, стала прецедентом.

«Автоматика работает по [следующему] принципу: опрашивает регулярно все ракетные системы корабля, и если ответная команда, параметры выходят за пределы допустимых значений, то автоматика это воспринимает как сбой и останавливает всю дальнейшую подготовку, так и здесь вот произошла просадка напряжения, и автоматика решила, что это надо прерывать и выяснять, почему это произошло», — сказал он.

С ним согласился научный журналист Михаил Котов. «Дело в том, что и у ракет, и у космического корабля есть свои источники тока, химические источники тока — это аккумуляторы. И, скорее всего, один из датчиков показал неправильное напряжение, и система решила, что это повод для того, чтобы прекратить запуск», — пояснил специалист в беседе с РБК.

«Автоматическая система <...> собирает все данные о температуре, давлении, со всех-всех датчиков, которые отвечают за запуск ракеты, и если что-то из этого не устраивает, находится не в том значении, то автоматическая система просто отменяет запуск. Это нормальная ситуация», — сказал он.

Железняков, в свою очередь, назвал возникшую ситуацию «неприятной».

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И Котов, и Железняков согласились, что на Западе, в частности в США, такие явления происходят чаще. Например, в феврале 2023-го запуск Crew Dragon 6 от SpaceX перенесли из-за проблем с наземными системами.

Запуск космического корабля «Союз МС-25» к МКС должен был состояться в 16:21 мск, однако его отменили в последний момент. В ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Пуск перенесли на утро 23 марта.