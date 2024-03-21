 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС

В России впервые в последний момент отменили запуск пилотируемого корабля к МКС
Космический корабль &laquo;Союз МС-25&raquo; на космодроме&nbsp;Байконур
Космический корабль «Союз МС-25» на космодроме Байконур (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Отмена пуска ракеты автоматикой непосредственно перед зажиганием 21 марта произошла в России впервые в истории пилотируемой космонавтики, сообщили опрошенные РБК эксперты.

«В России, если брать пилотируемую космонавтику, это первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. А в беспилотных ракетах, когда запускали автоматические станции, спутники, ну, пару раз такое бывало», — сказал РБК эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков.

Просадка напряжения химического источника тока, которую глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причиной отмены пуска, со слов Железнякова, стала прецедентом.

«Автоматика работает по [следующему] принципу: опрашивает регулярно все ракетные системы корабля, и если ответная команда, параметры выходят за пределы допустимых значений, то автоматика это воспринимает как сбой и останавливает всю дальнейшую подготовку, так и здесь вот произошла просадка напряжения, и автоматика решила, что это надо прерывать и выяснять, почему это произошло», — сказал он.

С ним согласился научный журналист Михаил Котов. «Дело в том, что и у ракет, и у космического корабля есть свои источники тока, химические источники тока — это аккумуляторы. И, скорее всего, один из датчиков показал неправильное напряжение, и система решила, что это повод для того, чтобы прекратить запуск», — пояснил специалист в беседе с РБК.

«Автоматическая система <...> собирает все данные о температуре, давлении, со всех-всех датчиков, которые отвечают за запуск ракеты, и если что-то из этого не устраивает, находится не в том значении, то автоматическая система просто отменяет запуск. Это нормальная ситуация», — сказал он.

Железняков, в свою очередь, назвал возникшую ситуацию «неприятной».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

И Котов, и Железняков согласились, что на Западе, в частности в США, такие явления происходят чаще. Например, в феврале 2023-го запуск Crew Dragon 6 от SpaceX перенесли из-за проблем с наземными системами.

Запуск космического корабля «Союз МС-25» к МКС должен был состояться в 16:21 мск, однако его отменили в последний момент. В ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Пуск перенесли на утро 23 марта.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
МКС Роскосмос перенос запуска новости
Материалы по теме
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС
Технологии и медиа
Борисов попросил летящих в космос женщин «приглядывать за мужчиной»
Технологии и медиа
Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного запуска «Союза»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Ученые предупредили о первом сокращении населения Земли со времен чумы Общество, 22:09
В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России Политика, 22:02
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Спорт, 21:58
«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» Спорт, 21:51
Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб. Бизнес, 21:47
Акции Reddit взлетели на 70% в первый день торгов после IPO Инвестиции, 21:44
Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику Политика, 21:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В работе PlayStation Network произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 21:36
WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов Политика, 21:21
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 21:20
Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС Технологии и медиа, 21:05
Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0 Спорт, 20:58
«Газпром» начал объединение двух крупных газопроводов на востоке России Бизнес, 20:55
Почему штаб Джо Байдена опасается независимых кандидатов в президенты Политика, 20:48