Запуск «Союза» к МКС с Байконура отменили
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) отменили в последний момент на космодроме Байконур, следует из трансляции «Роскосмоса». На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
В ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. «Подготовиться к стоянке на 24 часа», — прошла команда в трансляции «Роскосмоса».
Пилотируемый корабль «Союз МС-25» должен отправиться к МКС с космодрома Байконур в 16:21 мск. Изначально старт был запланирован на 13 марта, но его перенесли.
Для Новицкого — Героя России — предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки и шесть часов 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.
Марина Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.
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Трейси Дайсон — доктор наук (PhD) в области химии, занималась научными работами в области химии атмосферы. Кандидатом в астронавты НАСА была зачислена еще в 1988 году. Свой первый полет она совершила в 2010 году.
Новицкий и Василевская должны были провести на орбите 12 суток, а потом вернуться на землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О'Хара. Трейси Дайсон должна была вернуться позднее — с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».
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