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Выборы президента США ,  
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Маск предупредил о «конце» Америки при победе демократов на выборах в США

Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на президентских выборах в США
Сюжет
Выборы президента США

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на предстоящих выборах президента США намерен поддержать республиканскую партию. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна» иначе Америке наступит конец», — написал он.

Маск использовал идиому «America is toast», говоря о будущем США. Она означает, что что-то с большой вероятностью окажется уничтоженным, следует из определения Cambridge Dictionary.

Красный — традиционный цвет Республиканской партии США. Демократическая партия в своей символике использует синий цвет.

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Президентские выборы пройдут в США в конце 2024 года. Свои кандидатуры на должность главы государства выдвинули действующий президент страны Джо Байден (Демократическая партия) и его предшественник Дональд Трамп (Республиканская партия). Оба уже заручились поддержкой более чем половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидатов на летних съездах.

Маск ранее говорил, что на предыдущих президентских выборах 2020 года «неохотно» проголосовал за Байдена. Со слов бизнесмена, впоследствии он разочаровался в новой президентской администрации.

Маск пояснял, что отдаст предпочтение «кому-то разумному и центристскому», и обещал поддержать губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, если тот решит баллотироваться. Десантис действительно выдвинул свою кандидатуру, но впоследствии снял ее и поддержал Трампа.

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В начале марта Bloomberg и New York Times (NYT) сообщили со ссылкой на источники, что Трамп встречался с Маском, рассчитывая получить его финансовую поддержку в рамках своей президентской кампании. Согласился ли Маск оказать ее, издания не уточняли.

Позднее Маск подтвердил встречу с Трампом, но не стремление экс-президента получить от него финансовую поддержку. Бизнесмен допустил, что поддержит кандидата «на последнем этапе».

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Илон Маск Дональд Трамп Джо Байден Республиканская партия выборы президента США
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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